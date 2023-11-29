الدوري الممتاز.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فيوتشر اليوم

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ضيفًا على نظيره مودرن فيوتشر، اليوم الأربعاء، في تمام السابعة مساء، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعيد الزمالك، خلال لقاء اليوم، لجهود محمود علاء، بعد غيابه عن صفوف الفريق بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حمزة- المثلوثي - محمود علاء.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف إبراهيم " أوباما "- ناصر منسي.