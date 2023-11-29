أستاذ تاريخ: مصر دائمًا مفتاح الحل لإيقاف كل الحروب في فلسطين (فيديو)

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر نفسها من قبل حرب 1948، مشيرًا إلى أن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عاش شبابه في مصر وتخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة قبل حرب 1948.

وأضاف "عفيفي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الجيش المصري حارب في فلسطين عام 1948 وشارك فيها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر للدفاع عن فلسطين، وتم حصار كتيبته وصمد فيها صمود كبير.

وتابع: "لا ننسى الدور المصري في إدارة قطاع غزة بعد حرب 1948، فقد حافظ على قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي، ومصر أدارته حتى الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967، وكان طلاب غزة يدرسون في الجامعات المصرية، كما أن نظام التعليم المصري في المدارس يمتد إلى قطاع غزة".

وأكد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر: "مصر لم تتخلَ عن دورها تجاه فلسطين وغزة بعد الاحتلال واستمر دعم مصر لقطاع غزة، وبعد اتفاق أوسلو اصطحب الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات حتى بوابة رفح وقال له مبروك عليكم العودة للوطن، فضلا عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية وحتى في الاعتداءات المتكررة في السنوات الأخيرة، فقد كانت مصر مفتاح الحل لإيقاف كل هذه الحروب وبعد ذلك إعادة إعمار غزة".