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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسؤول إسرائيلي كبير: سنصفي حسابنا مع قطر بعد انتهاء دورها كوسيط

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
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قال نائب مدير إدارة الشئون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، جوشوا زاركا، إن "إسرائيل ستصفي حساباتها مع قطر" بعد أن تنهي دورها كوسيط في محادثات إعادة الرهائن من قطاع غزة، حسب قوله.

وأضاف المسئول الإسرائيلي في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء: قطر لعبت دورا سيئا في كل ما يتعلق باستضافة حركة حماس وإضفاء الشرعية على أنشطتها، والآن نحن في حاجة إليها، ولكن عندما يزول هذا الأمر سنحاسبهم، على حد زعمه.

وردا على سؤال عما إذا كانت الدوحة تعلم أن هذه نية إسرائيل، أجاب زاركا: أعتقد أنه ليس لديهم شك في هذا الموضوع، إن الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية في الأمم المتحدة، وذكرها بالاسم صراحة، أعتقد أنه لا يترك مجالا للشك، وليس لدينا أدنى شك في أن أي شخص كان إلى جانب حماس، سيتعرض للاضطهاد بكل الطرق الممكنة.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد هاجم في الأمم المتحدة، دولة قطر بداعي أنها تستضيف قادة حركة حماس.

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