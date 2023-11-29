بالفيديو| دبلوماسي أسبق: موقف مصر والشعب الفلسطيني ثابت.. والقضية لا تحل بالتهجير

قال السفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف مصر والشعب الفلسطيني ثابت فيما يتعلق بالتهجير من أراضيهم إلى مصر، مشيرًا إلى أن مصر ترفض تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف "الشاذلي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن موقف بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية يكشف معايير مزدوجة ونفاق سياسي كبير، كما أن الولايات المتحدة قامت ببناء حائط في حدودها مع المكسيك، لمنع هجرة الشعب المكسيكي وشعب أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة، كما أنها تطالب مصر أن تقوم بفتح حدودها لدخول اللاجئين من فلسطين.

وتابع: "قضية فلسطين لا تحل بالتهجير، ولكن بالعكس تزداد تعقيدًا وتزداد تأثيرًا على الساحة الدولية لأنه الشعب الفلسطيني نفسه يرفض فكرة التهجير، وتحمل ما لا يتحمله بشر من أجل الحفاظ على أرضه، النهارده فيه جرائم حرب ومجازر دموية تجرى على أرض غزة والضفة الغربية من أجل إكراه الفلسطينين على ترك أرضهم، وهم صامدون على أرضهم أمام هذا الطغيان".