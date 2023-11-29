ترشيح علي فرج لجائزة Joy Awards للتميز الرياضي

اختارت جوائز صناعة الترفيه "Joy Awards"، بطل وادى دجلة علي فرج ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة عن فئة الرياضة، وشملت القائمة رياضيين في لعبتي كرة القدم والسلاح، وبذلك يصبح "فرج" لاعب الإسكواش الوحيد المرشح بالقائمة.

يأتي ذلك استمرارًا لنجاحات أندية وادى دجلة، في الفوز بكبرى البطولات المحلية والقارية والدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وكذلك تتويج اللاعبين بالجوائز والألقاب الدولية.

واستحق بطل العالم علي فرج، الترشح لجائزة منصة Joy Awards بعد تحقيق إنجازات لا مثيل لها خلال مشواره الرياضي، وأبرزها صدارة التصنيف العالمي للإسكواش اللاعب منذ ١٢ يونيو ٢٠٢٣ وحتى الآن، والتتويج بـ36 بطولة دولية آخرها بطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخه، وقطر كلاسيك للمرة الثالثة، وباريس المفتوحة، والجونة الدولية، ومانشستر، وسنغافورة، وكذلك تحقيق رقم قياسي في عدد مرات الفوز المتتالية حيث فاز بعدد ٣٦٢ مباراة في تاريخه من اصل ٤٦١ مباراة شارك بها.

وبدأ الأسبوع الماضي التصويت على منصة Joy Awards لاختيار الفائزين بالجائزة في فئات السينما، والرياضة، والموسيقى، والدراما، وفئة المؤثرين، ومن المقرر استمرار التصويت حتى الإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع جوائز صناعة الترفيه Joy Awards بنسخته الرابعة ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وتعد Joy Awards، أحد أبرز الجوائز العربية التي تمنح للفائزين عن تميزهم في مجالات الرياضة، والفن، ويشهد حضور حفل توزيع الجوائز أبرز الفنانين والمشاهير حول العالم، وتمنح الجوائز من قبل الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.