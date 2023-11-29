قادم من الصين .. ارتفاع حالات الالتهاب الرئوي في هولندا والصحة العالمية تحذر

سجلت هولندا ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الالتهاب الرئوي بين الأطفال، مشابهًا للارتفاع الذي يشهده الصين. يؤكد الخبراء الصحيون الهولنديون أن عددًا ملحوظًا من الأطفال تم إصابتهم منذ بداية ارتفاع معدلات الإصابة في شهر أغسطس، وأن معدلات المرض، الذي قد يكون مهددًا للحياة، تقترب بالفعل من ضعف ما سُجِّل في العام الماضي.

ارتفاع مماثل في الصين يثير القلق

في الصين، تواجه المستشفيات تجمعًا من الحالات الغامضة للالتهاب الرئوي، مما دفع الإعلام إلى الإشارة إلى أنها "مُطغمة بالأطفال المرضى". فيديو مروع يظهر عمال صحيين يرتدون ملابس وقائية ويرشون المطهرات في المدارس يُذكِّر بالمشاهد الرهيبة خلال أيام كوفيد.

الصين تنفي وجود فيروس

رفض مسؤولو بكين فرضية فيروس جديد كسبب للارتفاع، مُصرِّين على أن الارتفاع ناتج عن زيادة الأمراض الموسمية مع دخول البلاد فصل الشتاء الأول بعد فترة كوفيد. ومن جانبهم، أعلن مسؤولون في المملكة المتحدة عن "حفظ عقل مفتوح" لفهم سبب الارتفاع.

الأرقام والبيانات الصحية

معهد خدمات الصحة الهولندي أكد أن العدد الزائد من حالات الالتهاب الرئوي المُتوقَّع زيارتها لأطباء العائلة منذ أغسطس. التهاب الرئة، الذي يتسبب في التهاب الرئة، يُسبِّب السعال وضيق التنفس والحمى، وقد شهد تزايدًا بنسبة 103 من كل 100 ألف طفل في هولندا.

على الرغم من أن بعض الحالات تتحسن خلال أسبوعين، يظل التهاب الرئة مُهدِّدًا للحياة للفئات العُمرية المُعرَّضة. تثير الظروف الحالية قلقًا من احتماليّة التعرض لمخاطر صحية، وهو ما يستدعي من السلطات اتخاذ إجراءات احترازية.

هذا الارتفاع المقلق في حالات التهاب الرئة يُشعل المخاوف في العديد من البلدان، وتبقى السلطات والخبراء في حالة تأهب واسعة لفهم ومعالجة هذا التطور غير المسبوق في معدلات الإصابة.

الأسباب والاستنتاجات

على الرغم من عدم توضيح معهد خدمات الصحة الهولندي "NIVEL" للسبب الرئيسي لهذا الارتفاع الحاد، إلا أن هناك زيادة في حالات الإنفلونزا وكوفيد وفيروس RSV في البلاد، والتي يمكن أن تسبب جميعها الالتهاب الرئوي.

تأثيرات انخفاض مقاومة الأمراض

ترجع الزيادة في حالات الإصابة جزئياً إلى انخفاض مستويات المناعة ضد الفيروسات الشائعة، جراء الإجراءات الوقائية التي فُرضت للحد من انتشار كوفيد-19. وبسبب هذا الانخفاض في المناعة، أصبح الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض مع رفع القيود.

دعوات لتبني إجراءات وقائية

المنظمة العالمية للصحة دعت الصين إلى مشاركة البيانات حول الحالات المرضية والفيروسات المتداولة والضغوطات التي تواجه المستشفيات. في الوقت نفسه، حثت الصين على اتباع تدابير ال distanوال distan، البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض، وارتداء الكمامات.

على الرغم من تأكيد الصين عدم وجود مسبب جديد للمرض، فإن السلطات البريطانية للصحة لم تستبعد أن يكون فيروس جديد هو السبب وراء هذه الزيادة. هذا وقد أشارت المديرة التنفيذية للوكالة الصحية البريطانية إلى ضرورة "حفظ عقل مفتوح" تجاه سبب هذا التطور.

الوضع الصحي في الصين

من جهة أخرى، يُظهر مقطع فيديو عمال الصحة في الصين وهم يقومون برش المطهرات في الشوارع والمدارس، وذلك بارتداء ملابس وقائية. وقد انتقدت الصين سابقاً لتهميشها لوباء ال SARS الأصلي في عام 2003 والجائحة الكوفيدية في نهاية عام 2019، واللذان كانا فيروسين جديدين أدَّتا إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي.

إجراءات الطوارئ في الصين

على الرغم من تأكيد الصين قدرتها على التعامل مع هذه الزيادة في الحالات المرضية، إلا أن وسائل الإعلام المحلية أفادت بأن المرافق الصحية مُطغمة بالأطفال المرضى، وقد أُدخِلَ أكثر من 3500 حالة من "الالتهابات التنفسية" إلى مستشفى الأطفال في بكين في بداية أكتوبر.

الدعوات للتحرك السريع

المنظمة الصحية العالمية دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوضع المرضي، وهي تنتظر المزيد من البيانات والمعلومات من الصين لفهم الأسباب والتدابير اللازمة.

هذا وتبقى العديد من البلدان والجهات الصحية العالمية في حالة مراقبة مستمرة وتأهب لفهم ومواجهة هذا التطور الغير المألوف في معدلات الإصابة بالالتهاب الرئوي.