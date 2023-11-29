الكرملين: الاقتصاد الروسي دخل مسار النمو وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الاقتصاد الروسي دخل مسار النمو والاستقرار، مشيرا إلى أن هذه حقيقة واضحة بالرغم من العقوبات والقيود غير المسبوقة.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم /الأربعاء/: "من الواضح بالفعل أنه على الرغم من العبء غير المسبوق للقيود والعقوبات المفروضة على روسيا، إلا أنه تم ضمان الاستقرار الكلي ودخل الاقتصاد مسار النمو".

وأكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية أن هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها.

