دورى الأبطال.. تشكيل هجومى متوقع لنابولى أمام ريال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "سانتياجو برنابيو" لمتابعة المواجهة المرتبقة بين فريق ريال مدريد الإسبانى، الذى يستضيف نظيره نابولى الإيطالى، فى قمة الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من بطولة دورى ابطال أوروبا.

حيث استقر والتر ماترازي المدير الفنى الجديد لفريق نابولى الإيطالى، على تشكيل الفريق الذى يسعى من خلاله الانتصار على الريال في المباراة.

وجاء التشكيل المتوقع لنابولي كالتالي:

حراسة المرم: ميريت.

خط الدفاع: دي لورنزو، رحماني، ناتان، خوان جيسوس.

خط الوسط: زامبو أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي.

خط الهجوم: بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا.

ويتصدر ريال مدريد مجموعته برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل رسميا لدور الـ16، ويكفيه التعادل لحسم المركز الأول، بينما يتواجد نابولي في الوصافة برصيد 7 نقاط.