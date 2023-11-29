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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 24 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 
وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال 7 أشخاص من محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة، واثنين من مخيم "عقبة جبر" في أريحا شرقها.
وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال 5 من رام الله بوسط الضفة، و8 من "نابلس"، واثنين من "جنين" شمالا.
وكانت مؤسسات الأسرى الفلسطينية قد أعلنت أمس ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من (3290). وكانت غالبية الاعتقالات في محافظة "الخليل" الأكبر مساحة وسكانا.
 

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة