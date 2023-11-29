دوري الأبطال.. رودريجو يقود التشكيل المتوقع للريال أمام نابولي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "سانتياجو برنابيو" لمتابعة المواجهة المرتبقة بين فريق ريال مدريد الإسبانى، الذى يستضيف نظيره نابولى الإيطالى، فى قمة الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من بطولة دورى ابطال أوروبا.

ويفتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، فى مباراة اليوم كلا من تيبو كورتوا وكيبا أريزابالاجا وإيدر ميليتاو وأردا جولر وإدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني ولوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور.

ومن المتوقع ان يدخل ريال مدريد المباراة بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - ناتشو فرنانديز أو (أنطونيو روديجر) - داني كارفاخال.

خط الوسط: داني سيبايوس - جود بيلينجهام - توني كروس - فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو - براهيم دياز أو (خوسيلو ماتو).

ويتصدر ريال مدريد مجموعته برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل رسميا لدور الـ16، ويكفيه التعادل لحسم المركز الأول، بينما يتواجد نابولي في الوصافة برصيد 7 نقاط.