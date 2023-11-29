استمرار حبس عاطلين لحيازتهم مخدر الفودو بقصد الاتجار بالشرابية

قضي قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية اليوم، تجديد حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات لحيازتهم الفودو المخدر بقصد الاتجار وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم الشرابية من القاء القبض على عاطلين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية أثناء تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو - 2 سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.