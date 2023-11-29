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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. تنظيم ندوتين لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب التعليم الأساسي

ندويتين للتوعية والتثقيف
ندويتين للتوعية والتثقيف للتعليم الأساسي حول السلامة والصحة
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نظمت مديرية العمل تحت رعاية حسن شحاته وزير العمل واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ندويتين للتوعية والتثقيف بمدرستى الدكتور طه حسين بنين وعزيز إبراهيم بنات، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وغيرها من الجهات المختصة.

وصرح بذلك فوزى صابر مدير مديرية العمل، مؤكداً بأن الندوتين إستهدفت نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب وطالبات التعليم الأساسى، بالإضافة إلى رفع الوعى بالأساليب السليمة للتدخل الفورى وللتعامل الصحيح للمواجهة عند حدوث الكوارث والسيول وغيرها من الأزمات الطارئة .

وأشار إلى أن أهداف الندويتين شملت أيضاً التعريف بآليات وخطوات تنفيذ خطة الإخلاء وغيرها من الإجراءات التأمينية اللازمة لحماية البيئة المحيطة فى حالة حدوث أى حالات طارئة وذلك لتحقيق السيطرة المطلوبة والحفاظ على أمن وسلامة جميع الطلاب والمعلمين والإداريين وكافة المترددين على المدارس والمنشآت التعليمية.

كما أوضح مدير مديرية العمل بأن الندوتين شارك فيها كوكبة من المحاضرين المتميزين بمختلف المجالات الخاصة بالقضايا والموضوعات المعنية والمستهدفة.

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