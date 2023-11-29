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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بسرقة مهمات شركة صيانة بأكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس عاطل متهم بسرقة مهمات شركة صيانة الإنترنت بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكانت البداية أثناء مرور قول أمني تابع لمباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم وضبط أحد الأشخاص عقب الاشتباه به أثناء سرقته 20 خوصة حديدية وألوميتال متروكة بالطريق خاصة بشركة تقوم بأعمال صيانة الإنترنت بالمنطقة الصناعية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المنطقة الصناعية النيابة العامة قسم شرطة ثان أكتوبر قررت قسم مديرية امن الجيزة