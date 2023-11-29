السكرتير العام المساعد بأسوان يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بكوم أمبو

تفقد اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد والمشرف العام على وحدة «حياة كريمة»، المشروعات الجاري تنفيذها بقرية فارس بمركز كوم أمبو في أسوان والتي تضم ٩ توابع بإجمالي ١٧ألف نسمة.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بإستمرار الجولات الميدانية للمتابعة الدورية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) .

رافقه خلالها شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم امبو ، وسمير رسلان المشرف على تشغيل المجمعات الحكومية، بالإضافة إلى مهندسي الجهاز المركزى للتعمير .

وأوضح ياسر عبدالشافى، أنه خلال الجولة التفقدية مع المختصين تم متابعة نسب التنفيذ لـ 10 مشروعات تم نهوها بنسبة 100% وبدء التشغيل التجريبى لها ، وهى تضم مشروعات لإنشاء مدارس ومكتب بريد ووحدة طب أسرة ، بجانب مشروعات تبطين ترع ، وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب ، مشيراً إلى أنه تم أيضاً تفقد عدد 12 مشروعا تراوحت نسب التنفيذ بها ما بين (90 إلى 98% ) وتضم مشروعات إنشاء مجمعات خدمية وزراعية ، ومحطة للمعالجة ، ولوحة توزيع الكهرباء، وأيضاً إنشاء عدد من العمارات والوحدات السكنية .

وأثناء الجولة شدد السكرتير العام المساعد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان برفع مستويات العمل لتلافى كافة الملاحظات المرصودة وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول، علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الانتهاء من جميع المشروعات والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

IMG-20231129-WA0011

IMG-20231129-WA0009

IMG-20231129-WA0008

IMG-20231129-WA0010