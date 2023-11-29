وكيل نقل البرلمان: تمديد الهدنة في قطاع غزة تأكيد للجهود المصرية.. وعلى المجتمع الدولي حسم القضية

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن تمديد الهدنة في قطاع غزة، خطوة جيدة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتى نتيجة للجهود المصرية بالتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد قرقر في تصريحات له اليوم، على أن الجهود المصرية لم تتوقف يوما عن دعم القضية الفلسطينية سواء على المستوى الإقليمى أو المستوى الدولي لحسم القضية واستعادة حق الشعب الفلسطيني، أو على مستوى المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينين، والتدخل لوقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والسعي لتمديد الهدنة الإنسانية، في ذلك العدوان الذى شنه الاحتلال مؤخرا على قطاع غزة.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية، تضع تلك القضية الفلسطينية نصب أعينها علي مدار التاريخ، وتمثل أولوية أولى للدولة المصرية، وذلك بهدف نشر السلام بالمنطقة والعالم.

ودعا قرقر، المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في تلك القضية، والعمل علي وقف إراقة المزيد من الدماء والمزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذى يدافع عن أرضه وعرضه، وأن يحرص على اتخاذ اجراءات وتحركات تساعد على نشر السلام بالمنطقة عقب انتهاء فترة الهدنة.

وقال وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الدولة المصرية سبق وأعلنت رؤيتها لحل القضية الفلسطينية، وذلك بتطبيق حل الدولتين القائم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام باتفاقية جنيف، وهو ما دائما تعلنه مصر كموقفا ثابتا لها بشأن حل القضية الفلسطينية.