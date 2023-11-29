النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث بالشرقية

قررت نيابة مشتول السوق صباح اليوم الأربعاء التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي في نطاق ودائرة مركز شرطة مشتول السوق محافظة الشرقية.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول شاب جثة هامدة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.