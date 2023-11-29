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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخصين إثر سقوطهما من أعلى سقالة في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب شخصان صباح اليوم بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما بناحية العزبة الجديدة في قرية العلاقمة التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة ههيا.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول شابين مصابين بكدمات وجروح وإصابات في أنحاء متفرقة بالجسد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

إصابة شخصين اصيب شخصين أعلي سقالة بكدمات صباح اليوم