تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن .

وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 585 شاحنة و 146 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 398 شاحنة و124 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 187 شاحنة و22 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية ودليلة بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة بوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و155 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله وآور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 631 راكبا بموانيها .