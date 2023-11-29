بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية: دبلوماسية مصر الكبيرة جعلها الوسيط الأقوى والأكثر تأثيرًا في تهدئة الأوضاع بغزة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر دولة كبيرة، وحجم تأثيرها في إقليمها والعالم هو حجم كبير للغاية، مؤكدًا أن تحرك مصر في القضية الفلسطينية تحرك نزيه دون أجندات، وهو ما يكسب مصر مصداقيتها كوسيط لدى الطرفين من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين من ناحية أخرى.

وأضاف "سلامة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن مصر لديها خبرة كبيرة في الدبلوماسية لدى المفاوض الموجود خصوصًا في التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يجعل مصر دائمًا هي الوسيط الأقوى والأكثر تأثيرًا عند محاولة تهدئة الأوضاع وتحقيق تقارب في وجهات النظر.

وتابع، أن هذا ظهر جليًا في أكثر من موقف، منه صفقة الجندي شاليط الذي تم تبديله بـ1000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن الوقت الراهن الذي يشهد حالة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان الأخطر من نوعها، وكان هناك حالة من التعنت الإسرائيلي وضربت سلطات الاحتلال عرض الحائط حتى القرارات الدولية التي وصلت لمجلس الأمن بإصداره قرار بتطبيق بعض الهدن الإنسانية ولكن لم تنصع له إسرائيل واستجابت للمفاوض المصري الذي استطاع بحق ممارسة الضغوط الكفيلة لتطبيق الهدنات.