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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الملابس الجاهزة" تنظم ورش عمل لتوعية العاملين بقضايا الاتجار بالبشر

جانب من ورش العمل
جانب من ورش العمل
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نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية ورش عمل  لتوعية العاملين بالقطاع  وأصحاب المصانع  بقضايا  وصور  وماهية الاتجار بالبشر وأسوأ اشكال عمل الأطفال، والفرق بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين  والعمل الجبري، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر و كذلك منظمة العمل الدولية. 
ويأتي تنظيم تلك الورش في اطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الاطفال  ودعم الأسرة في مصر 2025 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر.

 وتتناول الورش التعريف بالتشريعات الدولية والوطنية ذات الصلة وتمكين اصحاب الأعمال من عدم الانخراط في تلك القضايا وعواقب تلك الجرائم وحقوق والتزامات أصحاب العمل  ومعايير العمل الدولية  وإعداد خطة عمل للتعامل مع تلك الحالات وكيفية الاتصال والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية الاخرى للإبلاغ عن  حالات العمل الجبري والاتجار بالبشر للسلطات الوطنية.

غرفة الملابس الجاهزة الملابس الجاهزة تنظم ورش عمل لتوعية العاملين بالقطاع ورش عمل الملابس الجاهزة للتوعية بقضايا الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر و أسوا اشكال عمل الاطفال و سبل مواجهتها تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الاطفال