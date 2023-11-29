الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية جديدة إلى غزة بالتعاون مع الأونروا

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر لها، بأن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قامت اليوم الأربعاء، بإرسال طائرة طبية جديدة إلى قطاع غزة بالتنسيق مع مصر وبالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وأشار بيان صدر عن الهيئة إلى أن هذه الطائرة تعد الرابعة من المساعدات بتبرع من "الأونروا"، وتحمل نحو 45 طنًا من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة، وسيتم تسليم حمولة الطائرة التي ستصل إلى مطار العريش للهلال الأحمر المصري، لإدخالها من خلال معبر رفح إلى قطاع غزة وتوزيع المواد على المستشفيات.

وتستمرالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية.