وزير الخارجية الصيني يدعو إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ حل الدولتين في أسرع وقت ممكن، معربا عن دعمه للدور القيادي للأمم المتحدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأدلى وانج - بهذه التصريحات خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك - وفقا للموقع الرسمي لشبكة /سي جي تي إن/ الصينية.

ويزور وانج الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يترأس اجتماعا رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية مع تولي الصين الرئاسة الدورية للمجلس هذا الشهر.

وقال إن الصين حافظت على اتصالات وثيقة مع الدول العربية والأطراف المعنية، مضيفا أن القرار رقم 2712 الصادر عن مجلس الأمن الدولي هو الخطوة الأولى نحو وقف إطلاق النار، وهو يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات في غزة وتم تبنيه في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد وانج، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، موقف الصين بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال الدبلوماسي الصيني "أولا، يجب ألا يكون هناك إعادة إشعال للحرب، ويجب التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار لتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين. وثانيا، يجب ضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وثالثا، يجب استئناف حل الدولتين في وقت مبكر".

من جانبه، أشاد جوتيريش بـ"الدور البناء" الذي تلعبه الصين كرئيس دوري لمجلس الأمن الدولي/ قائلا "إن الوضع الإنساني في غزة مثير للقلق، إذ أن الخسائر في صفوف المدنيين، وخاصة الأطفال، في المنطقة غير مسبوقة وغير مقبولة"، داعيا إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية وتيسير الإجراءات لسرعة تجهيز المساعدات.