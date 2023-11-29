في عيد الطفولة.. مكتبة مصر الجديدة في زيارة لمستشفى 57357 (صور)

نظمت مكتبة مصر الجديدة للطفل، زيارة إلى مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال، تم خلالها توزيع الهدايا والأدوات التعليمية الترفيهية على الأطفال، وتنفيذ عدد من ورش العمل التى شارك فيها الأطفال وقضاء وقت ترفيهي معهم، ادخل خلالها السرور على قلوبهم، ورسم البهجة على وجوههم.

وتمت الزيارة تحت رعاية وإشراف الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، الذى أكد حرص جمعية مصر الجديدة على تنفيذ المبادرات المجتمعية، والتشجيع على المشاركة في العمل التطوعي الذي يعكس القيم الإنسانية للمجتمع، وذلك بمناسبة احتفالات بعيد الطفولة العالمي.

كما أشار الدكتور نبيل حلمى إلى أن هذه الزيارة هدفت إلى تعزيز الجانب النفسي لدى مرضى سرطان الأطفال، بما ينعكس بشكل إيجابي على حالتهم المعنوية في عملية الشفاء، باعتبار أن الجانب النفسي أحد العوامل المهمة التي تسهم في فعالية البرنامج العلاجي، وهي مسئولية مجتمعية تيسر جنبا بجنب مع خطة العلاج الطبى، وتجسد أهمية التواصل مع كافة المؤسسات في تحقيق أهداف تلك المسئولية المشتركة.

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