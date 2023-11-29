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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زاخاروفا: إعلان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة خطوة كبيرة نحو الأمام

زاخاروفا
زاخاروفا
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وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إعلان الهدنة الإنسانية في غزة بأنها خطوة كبيرة نحو الأمام.
وأشارت زاخاروفا - في حديث خاص لقناة (روسيا اليوم) الأربعاء - إلى أن اتخاذ هذا القرار جاء متأخرا؛ بسبب موقفي (واشنطن) و(لندن) الأمر الذى تسبب في سقوط المزيد من الضحايا.
وقالت زاخاروفا: "لقد شهدنا إحصائيات مرعبة قدمها ممثلون عن قطاع غزة والأمم المتحدة ودول الجوار، حيث تطلبت الأوضاع هناك اتخاذ إجراءات فورية، والتي تم اتخاذها بالفعل، لكن بسبب موقف بريطانيا والولايات المتحدة فقدنا الوقت ما أدى إلى سقوط عدد هائل من الضحايا"، مؤكدة أن (موسكو) وجدت عددا كبيرا من الحلفاء عبر العالم دعموا موقفها إزاء ضرورة وقف الصراع في غزة.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت- في وقت سابق- إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ضرورة تطبيق حل الدولتين للتسوية يجب أن تتبعها خطوات ملموسة، مشيرة إلى أن واشنطن لم تتخذ أى إجراءات لتحقيق ذلك حتى الآن.
 

زاخاروفا الهدنة الإنسانية في قطاع غزة الخارجية الروسية