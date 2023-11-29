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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حياة كريمة تسلم 70 مشروع تمكين اقتصادي بالدقهلية

مؤسسة حياة كريمة
مؤسسة حياة كريمة
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نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأورمان فعالية كبرى، ضمن مبادرة "بيتك عمران" لتسليم ٧٠ مشروعًا اقتصاديًا ما بين مشروعات حرفية ومهنية للحالات المستحقة للدعم بمحافظة الدقهلية

جاء ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في كافة محافظات الجمهورية، وبناء على الزيارات الميدانية المشتركة بين الطرفين لعدد من المشروعات الحرفية والإنتاجية المراد تمويلها من خلال البروتوكول وتسليم المشروعات للحالات المستحقة للدعم كاملة التراخيص والأوراق، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لهم، من أجل تمكينهم من توريد معدات وبضائع جديدة.

وتواصل المؤسسة بالتعاون مع جمعية الأورمان بحث الحالات المستحقة لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، ذلك إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

يأتي ذلك في إطار انطلاقة مؤسسة حياة كريمة كإحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ مبادرة "600 ألف باب رزق"، التي تستهدف توفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع التركيز على الأشخاص من ذوي الهمم والمرأة المعيلة
 

مؤسسة حياة كريمة محافظة الدقهلية جمعية الأورمان