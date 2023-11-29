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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فريق عمل "الوصفة السحرية" يواصل تصوير مشاهده استعدادا لعرضه

فريق العمل
فريق العمل
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يواصل فريق عمل المسلسل الاجتماعي الوصفة السحرية تصوير مشاهده المتبقية، وذلك استعدادا لطرحه للعرض قريبا على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة.

المسلسل يشارك فيه عدد كبير  من الفنانين حيث يعتمد على البطولة الجماعية .

"الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) مكون من 45 حلقة، ويلعب بطولته كل من شيرى عادل، هيدى كرم ، إسلام جمال، بسمة داود، عمر الشناوى، كارولين عزمى، لقاء سويدان، محمد أبو داود، سلوى محمد على .

المسلسل  من تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وهو  فكرة: مى سعيد، أما السيناريو والحوار لمنة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سال.

الوصفة السحرية مسلسل الوصفة السحرية