بالفيديو.. الأرصاد: استقرار تام في الأحوال الجوية بمعظم المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا تاما في الأحوال الجوية اليوم الأربعاء بمعظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 23 درجة، والذي يعتبر أقل من المعدل الطبيعي بحوالي درجة.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن هناك اعتدالا في سرعات الرياح على أغلب الأنحاء مما يولد الشعور بأن الأجواء مستقرة و لطيفة خلال فترة النهار، موضحة أنه عقب أشعة الشمس وصولا لفترات الليل يحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة و خاصة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، و التي تسجل درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية.

وتابعت أن الشبورة المائية ستكون الظاهرة الجوية المؤثرة خلال اليوم والأيام المقبلة، مؤكدة أنها لا تؤثر على حركة المرور، والتي تظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهي انخفاضات طفيفة في الرؤية الأفقية و التي تبدأ في سلاسة و تختفي مع سطوع أشعة الشمس.

وقالت: حركة الملاحة البحرية عكس طبيعتها بشكل كبير على البحرين حيث أصبحوا معتدلين و مؤهلين إلى كافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية و خاصة عند الخروج في فترات الصباح الباكر، أو ساعات الليل المتأخر، مع ضرورة المتابعة اليومية للنشرات الجوية.

وأكملت، أن فرص الأمطار غير موجودة بشكل كبير خلال اليوم و غدًا، لأن الأجواء مشمسة بشكل كبير، لافتة إلى أنه حتى مطلع الأسبوع القادم سيكون هناك استقرار كبير في الأحوال الجوية.