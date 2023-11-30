الأهلي يطير إلي تنزانيا عصر اليوم استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز

أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة سموحة والتي أقيمت أمس الأول الثلاثاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومنح الجهاز الفني للنادي لاعبيه راحة من التدريبات أمس الأربعاء، علي أن يخوض الفريق مرانه الوحيد والأخير صباح اليوم الخميس بإستاد التتش قبل أن يختار مارسيل كولر المدير الفني القائمة التي سيغادر بها إلى العاصمة التنزانية فى الرابعة عصرا، ومن المقرر ألا تخرج قائمة الأهلي لتلك الرحلة عن محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وعلى معلول وكريم الدبيس ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد مجدى أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وصلاح محسن ومحمود كهربا وأحمد نبيل كوكا.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر الموقف النهائي لبيرسى تاو الذى يعانى شدا فى العضلة الخلفية تسبب فى غيابه عن مواجهة سموحة، وتأكد بما لا يدع مجالا للشك غياب محمود متولى ورضا سليم ومحمد الضاوي كريستو وكريم نيدفيد وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر للإصابة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن بيرسى تاو شعر بآلام خفيفة فى العضلة الخلفية فكان القرار بإراحته وإبعاده عن خوض مباراة سموحة، وأضاف أن رضا سليم يحتاج إلى أسبوعين لبدء المشاركة فى التدريبات الجماعية حيث بدأ الجري حول الملعب بعد إصابته بكسر بالترقوة.

وأوضح أن كريم نيدفيد يحتاج إلى أسبوع حيث يعانى شدا فى العضلة الضامة بينما سيغيب أنتوني موديست عن مواجهة يانج أفريكانز بسبب الإصابة ونفس الأمر لطاهر محمد طاهر.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا اليوم الخميس على متن طائرة خاصة؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز 2 ديسمبر المقبل فى تنزانيا، علماً بأن الفريق التنزاني خسر فى الجولة الأولى من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير بثلاثية نظيفة.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

ونجح 5 لاعبين من الأهلي في إحراز 10 أهداف خلال الثلاث مباريات التي خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

أحرز حسين الشحات ثلاثة أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى بدور المجموعات.

سجل محمود عبدالمنعم كهربا ثلاثة أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى بدور المجموعات.

بينما سجل محمد مجدى أفشة هدفين في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32 ، فيما أحرز أحمد عبدالقادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا صلاح محسن هدفًا في شباك فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى بدور المجموعات.