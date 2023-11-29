تحطم طائرة عسكرية أمريكية بالقرب من جزيرة يابانية

أفاد خفر السواحل الياباني بأن طائرة عسكرية أمريكية من طراز (أوسبري) تحطمت في المحيط بالقرب من جزيرة ياكوشيما اليابانية اليوم الأربعاء وعلى متنها 8 أشخاص.

وقال متحدث باسم خفر السواحل- وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية- إن حريقا اندلع في محرك الطائرة الأيسر ثم سقطت في البحر.

وليس هناك مزيد من التفاصيل حول الحادث بما في ذلك سلامة من كانوا على متن الطائرة -على حد قول المتحدث.

