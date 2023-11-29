أفاد خفر السواحل الياباني بأن طائرة عسكرية أمريكية من طراز (أوسبري) تحطمت في المحيط بالقرب من جزيرة ياكوشيما اليابانية اليوم الأربعاء وعلى متنها 8 أشخاص.
وقال متحدث باسم خفر السواحل- وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية- إن حريقا اندلع في محرك الطائرة الأيسر ثم سقطت في البحر.
وليس هناك مزيد من التفاصيل حول الحادث بما في ذلك سلامة من كانوا على متن الطائرة -على حد قول المتحدث.
العالم
تحطم طائرة عسكرية أمريكية بالقرب من جزيرة يابانية
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أفاد خفر السواحل الياباني بأن طائرة عسكرية أمريكية من طراز (أوسبري) تحطمت في المحيط بالقرب من جزيرة ياكوشيما اليابانية اليوم الأربعاء وعلى متنها 8 أشخاص.
أفاد خفر السواحل الياباني بأن طائرة عسكرية أمريكية من طراز (أوسبري) تحطمت في المحيط بالقرب من جزيرة ياكوشيما اليابانية اليوم الأربعاء وعلى متنها 8 أشخاص.