ads
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تحطم طائرة عسكرية أمريكية بالقرب من جزيرة يابانية

خفر السواحل الياباني
خفر السواحل الياباني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد خفر السواحل الياباني بأن طائرة عسكرية أمريكية من طراز (أوسبري) تحطمت في المحيط بالقرب من جزيرة ياكوشيما اليابانية اليوم الأربعاء وعلى متنها 8 أشخاص.
وقال متحدث باسم خفر السواحل- وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية- إن حريقا اندلع في محرك الطائرة الأيسر ثم سقطت في البحر.
وليس هناك مزيد من التفاصيل حول الحادث بما في ذلك سلامة من كانوا على متن الطائرة -على حد قول المتحدث.
 

تحطم طائرة عسكرية أمريكية جزيرة يابانية خفر السواحل الياباني