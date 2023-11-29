السعودية تسير الطائرة 23 لإغاثة المتضررين في قطاع غزة

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية السعودية الـ23 متجهة إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لنقلها لإغاثة المتضررين في قطاع غزة.

وتحمل الطائرة على متنها - وفقا لقناة "الإخبارية السعودية" - مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 31 طنًا، ويسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

