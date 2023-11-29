الصين والبرازيل تتفقان على ضرورة التوافق لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على الصين والبرازيل السعي لتحقيق توافق جديد في مجلس الأمن الدولي والدفع من أجل وقف شامل ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين وإطلاق سراح الأسرى والعودة إلى حل الدولتين باعتباره الحل الأساسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأدلى وانج، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال محادثاته مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا - وفق ما نقلته وكالة أنباء شينخوا الصينية.

ومن جانبه، قال فييرا إن الجانب البرازيلي يتفق مع موقف الصين، وإنه ينبغي تمديد وقف إطلاق النار المؤقت أولا، وفي نهاية المطاف ينبغي تحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل من خلال حل الدولتين.

وأضاف أن البرازيل مستعدة للعمل بشكل وثيق مع الصين لحث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات جديدة وإبداء صوت واضح بالإجماع.