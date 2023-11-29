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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم "جنين" ومخيمها ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اقتحام جنين ومُخيمها وسط تدمير للبنية التحتية وممتلكات السكان، واندلاع مواجهات عنيفة بالمدينة التي أعلنها جيش الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة ونشر تعزيزات كبيرة في أحيائها. 
وذكرت مصادر أمنية في جنين الواقعة شمال الضفة الغربية، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في الحي الشرقي وفي مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات عنيفة، فيما لا تزال جرافات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها، خاصة في حيي الدمج والسمران وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.
في غضون ذلك، قصفت المسيرات الإسرائيلية منزل المواطن زميرو بصواريخ أنيرجا، وقصفت مركبة في المخيم، فيما واصلت الجرافات تدمير البنية التحية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والشوارع. وواصلت قوات الاحتلال محاصرتها لمستشفى ابن سينا، ومنعت الجرحى والمرضى من الوصول إلى المستشفى، وفقا لما ذكره مدير المستشفى وسام بكر.
وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في جنين ومخيمها. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى جنين ومخيمها.
 

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