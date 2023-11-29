"الدفاع الروسية": إسقاط مسيرة أوكرانية فوق موسكو

أسقطت الدفاعات الروسية، صباح اليوم الأربعاء، طائرة بدون طيار (مسيرة) أوكرانية فوق مقاطعة موسكو، دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو أضرار، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا عند الساعة 7.30 صباح اليوم استهدف أراضي روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية فوق مدينة بودولسك في مقاطعة".

وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الجوية أحبطت في بودولسك هجوما بمسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو، حيث تم إسقاطها دون وقوع إصابات أو أضرار.