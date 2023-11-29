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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: لا مؤشرات على أن حماس تستخدم الرهائن الأمريكيين وسيلة ضغط

جون كيربي
جون كيربي
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أعلن البيت الأبيض أن المسؤولين الأمريكيين لا يرون أي مؤشرات على أن حركة "حماس" ترفض إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في غزة لاستخدامهم وسيلة ضغط.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، عن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قوله إن واشنطن تأمل في إفراج حماس عن المزيد من الأمريكيين، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل لترى ما إذا كان بالإمكان تمديد الهدنة الجارية.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن هناك حاليا المزيد من سكان غزة في الجنوب وبالتالي هناك أعباء إضافية على إسرائيل لحماية أرواحهم في أي عملية.

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