الأمن الروسي يعتقل عميلًا حاول الانضمام إلى القوات الأوكرانية

اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة كيميروفو شرقي البلاد عميلا جندته استخبارات كييف، حاول التوجه إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي.

وذكر بيان للأمن الفيدرالي الروسي - أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - أنه: "تم اعتقال أحد سكان كيميريفو البالغ من العمر 36 عاما، قرر التوجه إلى أراضي أوكرانيا والانضمام إلى القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن التحقيق كشف أنه أجرى اتصالا عبر برنامج مراسلة سري، مع منسق أوكراني مجهول وأبدى رغبته في السفر إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية".

ولفت البيان إلى أن الموقوف عبّأ استمارة طلب الالتحاق بالقوات الأوكرانية واقتنى ملابس مموهة وأدوية وضمادات وأجهزة اتصال وتذاكر السفر إلى أوكرانيا، قبل القبض عليه بالجرم المشهود.