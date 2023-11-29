أسعار الدولار اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية، وذلك للشهر الثامن على التوالي، ليسجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

فيما سجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

كما سجل الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

و ثبت سعر الدولار الامريكي بداية اليوم في بنك بلوم مصر عند نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك سايب سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

اما في “ميد بنك ” سجل سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري ، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار الامريكي بداية تعاملات اليوم ، في بنك القاهرة حوالي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

و استقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام تعاملات البنوك اليومية.

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

فيما سجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

وعالميا، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% وفقاً لمؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوى أمس في 4 جلسات ويتداول بالقرب من أدنى مستوى في 3 أشهر الذي سجله خلال الأسبوع الماضي.

و استمر سعر الدولار الامريكي في التراجع لينخفض مؤشر الدولار اليوم إلى أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر منخفضاً بنسبة 0.4%، وذلك بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9%.

خلال الأسبوعين الماضيين تراجع مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية بسبب ضعف بيانات التضخم الأمريكية وتباطؤ قطاع العمالة، وهو ما دفع الأسواق إلى توقع انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وبداية توقع خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام القادم.