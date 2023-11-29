اليوم.. مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة بهيئة تصريف الأعمال بجدول أعمال من 17 بندا

يعقد مجلس الوزراء اللبنانى جلسة بهيئة تصريف الأعمال، اليوم الأربعاء، وذلك برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى بجدول أعمال من 17 بندا.

ويتضمن جدول الأعمال نظر مشروع قانون يتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، بالإضافة إلى مشروع قانون معجل يتعلق بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي وأزمة الطوارئ في لبنان، وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون على مجلس النواب.

وينظر مجلس الوزراء في جلسته المرتقبة اليوم، لطلب وزارة الاتصالات بالموافقة على تقديم خدمة الإنترنت بشكل مؤقت عبر الأقمار الصناعية وعلى قبول منحة من منظمة غير حكومية لتقديم الخدمة.

ويبحث المجلس أيضا طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على إعطاء بدل مالي للنازحين نتيجة العدوان الإسرائيلى والتعاقد مع شركة تحويل أموال لتسديد الحوافز المالية المنصوص عليها.

ويشترط لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء حضور ثلثي أعضاء المجلس المؤلف من 24 عضوا وذلك لاتخاذ قرارات نيابة عن رئيس الجمهورية وذلك لانتقال صلاحيات الرئيس لمجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي المستمر في البلاد منذ مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي.