الزمالك يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات في الدوري من بوابة فيوتشر

يبحث فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن استعادة نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري الممتاز، من بوابة مودرن فيوتشر، خلال اللقاء الذي يجمعهما اليوم الأربعاء، في تمام السابعة مساء، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى الزمالك، هزيمتين متتاليتين خلال آخر جولتين في مسابقة الدوري، أمام إنبي بهدفين مقابل هدف، والنتيجة ذاتها أمام زد.

ويدخل الزمالك لقاء اليوم، في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط، فيما يأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.



وتضم قائمة الزمالك لمواجهة اليوم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

