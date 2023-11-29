بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام 7ر3 نقاط ليبلغ مستوى 65ر6638 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر198 مليون سهم عبر 11324 صفقة نقدية بقيمة 2ر48 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 06ر1 نقطة ليصل عند مستوى 72ر5434 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 % من خلال تداول 6ر108 ملايين سهم عبر 5412 صفقة نقدية بقيمة 5ر21 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 01ر1 نقطة ليبلغ مستوى 12ر5336 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 02ر0 % من خلال تداول 3824 مليون سهم عبر 3824 صفقة نقدية بقيمة 7ر18 مليون دينار كويتي.