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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورتموند يهزم ميلان بثلاثية ويحجز مقعده بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند وميلان
بروسيا دورتموند وميلان
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هزم بروسيا دورتموند نظيره ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحقق دورتموند الفوز الثالث له في المجموعة، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، بينما تذيل ميلان ترتيب المجموعة.

افتتح ماركوس رويز التسجيل لدورتموند من ركلة جزاء في الدقيقة 10، قبل أن يضيف جيمي بيتو جيتنز الهدف الثاني في الدقيقة 59، وقلص ميلان الفارق بهدف عن طريق إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 69، لكن دورتموند أعاد التقدم بهدف ثالث من جيتنز في الدقيقة 78.

قدم دورتموند مباراة قوية أمام ميلان، وتمكن من تحقيق الفوز بثلاثية، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز، تصدر بروسيا دورتموند جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط فيما بينما يتذيل  ميلان الترتيب برصيد 5 نقاط.

بروسيا دورتموند ميلان دورى أبطال اوروبا