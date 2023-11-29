«مستقبل وطن» بالمنوفية ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية؛ برئاسة النائب سامر التلاوي أمين الحزب بالمحافظة مؤتمرًا جماهيريًا حاشداً؛ لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لفترة رئاسية جديدة.

شهد المؤتمر حضورًا جماهيريًا كبيرًا تخطى 25 ألف من المواطنين، وعدد من القيادات الشعبية والشخصيات العامة، بالإضافة لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية.

شارك في المؤتمر الدكتور محمد كمال المستشار السياسي لرئيس الحزب، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين المركزي، والدكتور سمير صبري، أمين شؤون التجارة والصناعة المركزي ، والنائب فخري طايل، أمين العلاقات الحكومية المركزي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، ثم عرض فيلم عن الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر عامة والمنوفية خاصة.

وفي كلمته أشاد الدكتور محمد كمال المستشار السياسي لرئيس الحزب، بمحافظة المنوفية وبالكوادر الحزبية المتميزة فيها، قبل أن يعدد انجازات الرئيس السيسي وفي مقدمتها استعادة الهوية المصرية، وتحقيق الأمن والأمان، والريادة الاقليمية والدولية.

وأعلن النائب سيد نصر؛ أمين العمال والفلاحين المركزي، دعم ومساندة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى شتى القطاعات.

وأكد الدكتور سمير صبري؛ أمين شئون الصناعة والتجارة المركزي، الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعما لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

فيما أشار النائب أحمد أبو زيد؛ أمين مساعد الحزب بالمحافظة، إلى أن مصر كانت ومازالت الرائدة في المنطقة بفضل حكمة القيادة السياسية رغم كل الضغوط التي تعرضت لها.

وطالب النائب أحمد الخشن؛ أمين مساعد الحزب بالمنوفية، أهالى المحافظة بالخروج والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لحماية الوطن الغالي.

فيما أكد محمد مطر، أمين شئون القبائل العربية بالسادات أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسى عادت يدا واحدة.

ومن جانبه، ٱكد الشيخ رجب عبدالحميد؛ مدير أوقاف السادات أن مصر بفضل الله قادرة على تخطي أي صعوبات بقوة شعبها ووحدته.

فيما أوضح القمص بطرس سمعان؛ وكيل مطرانية البحيرة؛ أن الأقباط حريصون على وطنهم ومحبين لدولتهم ومساندين للقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات.