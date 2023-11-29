بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية، أمس الثلاثاء، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.58 %، عند 11.775،17 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.78 % ليستقر عند 963،47 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.6 % بمجموع 867،77 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.54 % بمجموع 10.901،21 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 158 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 603 مليارات درهم مغربي.