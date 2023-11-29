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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس وليبيا يبحثان الأوضاع الإقليمية ومسيرة التعاون بين البلدين

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار
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بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، مع الطاهر الباعور المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبي، الأوضاع الإقليمية ومسيرة التعاون الثنائي.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية -في بيان الثلاثاء- أن اللقاء جاء على هامش مشاركة الوزير التونسي في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط.

وأكد الجانبان تطابق وجهات نظر البلدين حول الوضع في الشرق الأوسط والحاجة المُلحّة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم جهوده في استرداد حقوقه المشروعة.

تونس وزير الخارجية التونسي نبيل عمار تونس وليبيا الأوضاع الإقليمية