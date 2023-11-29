تراجع الأسهم الأوروبية بعد تعليقات من المركزي الأوروبي

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية أمس الثلاثاء، مما أوقف موجة مكاسب قوية حققتها في نوفمبر، بعد تعليقات لصانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي قلصت توقعات خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

ونزل المؤشر "ستوكس 600" بواقع 0.3 %، كما انخفض مؤشر قطاع الرعاية الصحية الفرعي 1.4 % بعد أن هوى سهم شركة الأدوية البلجيكية أرجينكس 10.1 % إلى قاع المؤشر ستوكس 600، لكن لا يزال المؤشر في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له منذ يناير إذا صحت التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى، مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي، ربما تحجم عن رفع أسعار الفائدة في العام المقبل.

وهبط سهم جوليوس باير 4.7 % بعد أن خفض مورجان ستانلي تصنيف البنك السويسري بسبب القلق إزاء جودة بعض أصوله، كما هوى سهم يوبيسوفت 9 % بعد أن أعلنت شركة إنتاج ألعاب الفيديو الفرنسية طرح سندات قابلة للتحويل أو الاستبدال إلى أسهم.