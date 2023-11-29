ريمونتادا مانشستر سيتي أمام لايبزيج تضمن تأهله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدفين أمام لايبزيج الألماني إلى فوز 3-2، مساء الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد"، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بالنسخة الحالي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تقدم لايبزيج بهدفين في الشوط الأول عن طريق لويس أوبيندا في الدقيقتين 13 و33، قبل أن يرد مانشستر سيتي في الشوط الثاني بثلاثة أهداف عن طريق إيرلينج هالاند وفيل فودين وجوليان ألفاريز في الدقائق 54 و70 و87.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل كالتي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، روبين دياز، جفارديول

الوسط: رودري، ريكو لويس، بيرناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، إيرلينج هالاند

وبهذا الفوز، يضمن مانشستر سيتي صدارة المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، فيما يحتل لايبزيج المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

