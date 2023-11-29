رئيس اتحاد العمال يلتقي بالعاملين ويتفقد عددًا من مصانع العاشر من رمضان.. صور

أجرى محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، جولة تفقدية ميدانية، تفقد خلالها عددًا من مصانع العاشر من رمضان، وذلك برفقة: عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، الأستاذ أشرف الدوكار أمين الصندوق المساعد لاتحاد عمال مصر ، رئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظة الشرقية، والمهندس أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان، أحمد عبد الرؤوف نائب رئيس اتحاد عمال محافظة الشرقية.



كان في استقبال وفد عمال مصر، الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة إيبيكو، ورؤساء مجالس الإدارات وعدد من القيادات داخل مصنع سيراميك الأمير، ومصنع الملابس الجاهزة.



يأتي ذلك في إطار خطة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعمل جولات ميدانية، وتفقد المصانع ومقابلة العاملين وحثهم على مواصلة الإنتاج.



وأعرب رئيس اتحاد عمال مصر، عن سعادته بزيارة هذة المصانع، التى تضم خطوط إنتاج متنوعة ومختلفة، مشيدًا بتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءة جميع العاملين للنهوض بأدائهم باستمرار لمواصلة ودفع عجلة الإنتاج.



وأجرى محمد جبران، حوارًا مع العاملين للاطمئنان على أحوالهم، وحرص على الاستماع إلى آرائهم، وحثُّهم على ضرورة تكثيف العمل خلال هذه الفترة، ولا سيّما في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، مطالبهم بمضاعفة العمل ومشاركة الاستحقاقات الدستورية لاستكمال مسيرة النجاحات التى تتبناها القيادة السياسية.

واستمع رئيس عمال مصر إلى شرحٍ مُفصل عن مكونات المصانع، وطرق الإنتاج والتسويق كما تفقَّد خطوط الإنتاج بها، وفي ختام الزيارة قدم رئيس مجلس الإدارة درعًا لرئيس عمال مصر.

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