ضياء رشوان: الموقف العالمي تغير ضد إسرائيل بسبب المذابح

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الفضل الحقيقي في تغيير نظرة العالم لما يحدث داخل غزة يرجع إلى إسرائيل نفسها، هذه الوحشية وهذا الإغراق في القتل حول التضامن العالمي الإنساني بعد الأسبوع الأول معها إلى غضب من حجم الدمار والمذابح في غزة وآلاف الأطفال الشهداء ومنع إسرائيل دخول المراسلين الأجانب.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر 68 صحفيًا، بيما قتل خلال 23 عامًا في الصراع العربي الإسرائيلي 54 صحفيًا فقط.

وأوضح أن وسائل الإعلام العربية وبخاصة المصرية وقناة "القاهرة الإخبارية" والسوشيال ميديا كان لهم الدور الأكبر في نشر مجازر الاحتلال للخارج، حيث يمكن القول إن الرأي العام في الخارج كان يؤيد الاحتلال بشكل أعمى وفق الأكاذيب التي كانت تبثها إسرائيل والمتعلقة بأن الحروب التي تشنها فقط لمحاربة الدواعش ولحماية النفس، ولهذا تغيرت نظرة المجتمع الدولي الآن تجاه الحرب بفلسطين.

