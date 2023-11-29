وزير الطيران المدني الأسبق: المطارات الجديدة مفاجأة سارة لي.. «حلم وإضافة للقطاع»

قال شريف فتحي وزير الطيران المدني الأسبق، إنّ المطارات الجديدة مفاجأة سارة له، موضحًا: "لما تلاقي مرة واحدة عندك 4 مطارات جديدة دي حاجة من الأحلام ومناسبة للأماكن الموجودة بها".

وأضاف في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "المطارات الجديدة صُممت بصورة تتناسب مع المناطق التي توجد فيها من حيث البنية الأساسية والتكلفة".

وتابع وزير الطيران المدني الأسبق: "اتخذنا القرار بتوسعة مطار سفنكس، كما حدثت توسعة في مطار برنيس، بالإضافة إلى بعض التعديلات في مطار العاصمة الإدارية ".

وحول فوائد زيادة عدد المطارات، قال: "نتحدث عن جذب حركة وتبادل وتكامل بين المطارات، أي أن هناك أكثر من فائدة يمكن أن نقولها في هذا الصدد، لأنها إضافة كبيرة لقطاع الطيران المدني، وتم الاتفاق على أن أي مطار جديد سيستوعب 20 مليون و30 مليون و50 مليون راكب بنموذج قابل للتمدد، وستكون أماكن الترانزيت كبيرة والأسواق الحرة بشكل مختلف".