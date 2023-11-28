المستشار القانوني للنادي المصري يوضح حقيقة مشاداته مع سعفان الصغير

كشف أشرف العزبى المستشار القانونى للنادى المصرى عما دار داخل أروقة إتحاد الكرة أثناء جلسات الإستماع لشكاوى مدربى المصرى السابقين إيهاب جلال وحسام حسن.

وقال المستشار القانوني للنادي البورسعيدي، حضرت مكلفًا من إدارة المصرى لتوضيح موقفه فى جلسات الإستماع، ولم يحدث أى مشدات أو تشابك بالأيدى كما قال البعض.

وما حدث هو إعتراضى على أسلوب حديث سعفان الصغير خلال الجلسة حيث نوهت على الحضور أن بعض الكلمات الذى إحتوت دفوع سعفان الصغير مرفوضة تمامًا ولا نقبل أن يتهكم أحد على النادى المصرى أو مسؤوليه.

واضاف أشرف العزبى المستشار القانونى للنادى المصرى قائلا: طلب مسؤولى إتحاد الكرة من سعفان الصغير الإنتظار خارج حجرة الإستماع والجلسة سارت بشكل محترم مع كل الأطراف التى تبدى إحترامها للنادى المصرى وتم إرجاء الجلسات إلى الإسبوع المقبل.