غدًا.. حملة فريد زهران تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج

قال المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، أن الحملة ستقوم بداية من الغد (الاربعاء) بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج.



وأوضح كامل أن غرفة عمليات الحملة ستقوم بالتواصل مع أعضاء الحزب وممثلي الحملة في عدد من الدول العربية والأجنبية ومتابعة الاستعدادات الجارية لإتمام العملية الانتخابية، كما ستقوم الغرفة عن طريق ممثلي الحملة ووسائل التواصل الاجتماعي بمتابعة ردود فعل المصريين بالخارج و الإجابة عن استفساراتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم وذلك بالتواصل مع السفارات والقنصليات المصرية.

وأكد أن غرفة عمليات الحملة ستقوم بإصدار تقارير يومية حول متابعتها وملاحظاتها حول انتخابات المصريين بالخارج طوال أيام التصويت المقرر لها الأول من ديسمبر وتستمر لمدة ثلاثة أيام.